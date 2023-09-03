فتاوى تشغل الأذهان| هل الشيطان يجلس على الأظافر الطويلة؟.. ورمضان عبد المعز: الرحمة أعلى الصفات ذكرا في القرآن الكريم

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تهم المواطنين، ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي– صلى الله عليه وسلم – علمنا أن الله كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض، أن رحمتي سبقت غضبي، وتعلمنا أن من نال رحمة الله نال كل شيء، فبرحمة الله يُشفى المريض ويطعم الجائع ويزول البلاء وترزق الذرية ونرزق حسن الخاتمة وندخل الجنة وننال جوار النبي في الجنة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، الرحمة هي أعلى الصفات ذكرا في القرآن الكريم، ونبينا الكريم نبي الرحمة، وربنا الأكرم كتب على نفسه الرحمة، وقال لنا :"إن الله بالناس لرؤوف رحيم".

وأكمل "من تناله رحمة ربنا هو اللي هيعدي، ونبينا علمنا أول جانب من جوانب الرحمة وأول موجب من موجبات رحمة الله، فلكي ننال رحمة ربنا لا بد أن نعمل، ولا نكتفي بالدعاء، فالدعاء لا بد أن يسبقه عمل"، مضيفا: "لو طالب ما بيذاكرش وراح قال صام النهار وقام الليل ووقف في عرفة وطوال اليوم يقول، يا رب نجحني، وهو ما بيذاكرش، تفتكروا هينجح؟ هينجح إزاي يعني".

هل الشيطان بيقعد على الأظافر الطويلة.. رد من عضو الأزهر للفتوى| فيديو



قال الدكتور محمود السيد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقليم الأظافر، يقول ﷺ: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.

وأضاف في فيديو خاص لـ صدى البلد : إزالة تلك الزوائد فهي مدعاة للحسن والجمال، وبعض العادات الخاطئة في قص الأظافر أنه يكره قصها في بعض الأوقات أمر غير صحيح، وتقليم الأظافر لا يرتبط بوقت أو نهار يفعله الإنسان حتى يكون دوما على أحسن وأبهى صورة.

وتابع: مسألة الشيطان يقعد الأظافر طويلة، تلك النصوص أحاديث ضعيفة، وليس معناها إطالة الأظافر ولكن على الإنسان أن يتزين ويفعل ما أوصانا به النبي.

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟



وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها مضمونة: "ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟".

وردت دار الإفتاء، موضحة: ان قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه، وعلى المسلم أن يتجنب التشويش على غيره بالذكر وغيره، وأن يراعيَ ما استقر عليه عمل الناس في ناحيته، وأن يلتزم بتعليمات الجهات التنظيمية.

فضل الذكر بعد الصلاة

الذكر بعد الصلاة يعمل على المحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدّة والرخاء، وبالتالي يحافظ المسلم على حبل التواصل مع الله دائمًا، ومن عرف الله أحبه وأقبل عليه وأخلص له.

الذكر بعد الصلاة يقوي الجسم ويمنح النور في الوجه، بالإضافة إلى أنّها تجلب الرزق لصاحبها. ترتقي بالمسلم إلى باب الإحسان، أي أن يعبد الله كأنّه يراه.

الذكر بعد الصلاة يباعد بين العبد والشيطان؛ فهو يطرده ويقمعه.

يعدّ الذكر سببًا للحصول على رضى الله -تعالى-. ذكر الله -تعالى- راحةٌ للقلب، وانشراحٌ للصدر؛ فهو يزيل الغم والهم من القلب.

يكون الذكر سببًا من أسباب جلب الرزق، وتوسعته.

يعدّ الذكر من أحبّ الكلام إلى الله -تعالى-.

يغفر الله -تعالى- للعبد ذنوبه بذكره، ويضع عنه خطاياه وسيئاته.

وفاة الحامل

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟".

لترد دار الإفتاء موضحة، ان فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".

وأشارت دار الإفتاء، لها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.

ورد في السنة النبوية أن المرأة التي تموت أثناء الولادة لها أجر شهيد، كما في قول النبي-صلى الله عليه وسلم- الذى روى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».