أول تعليق.. الجزائر تكشف تفاصيل مصرع مغربيين رميا بالرصاص قبالة سواحلها

كشف وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، تفاصيل مصرع مغربيين قبالة سواحل مدينة تلمسان الجزائرية، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية مساء يوم الثلاثاء 29 أغسطس، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف مرات عدة، الذي قوبل بالرفض”.

وأضافت أنه “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد محاولات عدة، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

وأوضح بيان الدفاع الجزائرية، أنه “في يوم الأربعاء 30 أغسطس، في حدود الساعة 17:00، وفي أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية، مصابة بطلق ناري، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.