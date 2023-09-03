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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: يجب تنشيط أعمال جمعية الأمم المتحدة لتصبح أكثر فاعلية

صدى البلد

أكدت الجزائر ضرورة تجسيد اللائحة المتعلقة بإعادة تنشيط أعمال الجمعية العامة الأممية؛ حتى تصبح منظمة الأمم المتحدة في المستقبل "أكثر فاعلية و مردودية".
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بصفته منسق مجموعة بلدان عدم الانحياز، اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار ابن جامع إلى أن اللائحة المصادق عليها خلال هذا العام "طموحة"، وتتضمن "تقدما ملموسا" على مستوى العديد من المسائل المهمة، لا سيما فيما يخص تعزيز مكتب رئاسة الجمعية العامة، و إعادة تأكيد دور الجمعية العامة.

وأكد ممثل الجزائر أن حركة دول عدم الانحياز أعربت عن ارتياحها للتقدم المسجل؛ من أجل الرفع من فعالية أعمال الجمعية العامة عبر تخفيف جدول أعمالها فضلا عن الأشياء الجديدة الأخيرة التي تخص طرق عمل مجموعة العمل الخاصة.

ودعا إلى الحفاظ على التقدم المحقق في مسار اختيار و تعيين الأمين العام مع الحرص على ضرورة تحقيق التوازن من حيث التكافؤ بين النساء والرجال والتمثيل الجغرافي؛ لما يتعلق الأمر باختيار و تعيين أفضل المرشحين الممكنين لمنصب الأمين العام و المناصب الأخرى المهمة في الأمم المتحدة.

واختتم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته قائلا إن إعادة انعاش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "هو مسار سياسي و ليس فقط مسألة إجرائية"، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور الجمعية العامة كهيئة أساسية للمداولات والعروض والقرارات.

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