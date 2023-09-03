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حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة، حول اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اللذين تناولا خلاله البحث في عدة أمور تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعلى رأسها المهاجم الجديد بالنادي الأهلي.  

كان قد عقد  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لمناقشة ملف صفقة المهاجم الجديد، ليتم تحديد اختيار المهاجم الجديد للأهلي. 

الإعلامي أحمد شوبير كشف تفاصيل الاجتماع، وأعلن أنه تم عرض بعض أسماء المهاجمين علي مارسيل كولر، مع إمكانية رفع السعر المحدد لضم مهاجم جديد.

السويسري مارسيل كولر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المهاجم الجديد رئيس النادي الأهلي طارق موسى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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