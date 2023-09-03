الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك

تحدث اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية للحدائق في وزارة الزراعة، عن حقيقة قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك.



وشدد على أن وزارة الزراعة، حريصة على الحدائق التراثية، كما أن حديقة الاسماك من الحدائق تراثية، وكل محتوى فيها يمثل قيمة كبير، سواء أشجار أو مزروعات أو أسوار مبنية على الشكل التراثي.

ونفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc، ما يتردد بشأن قطع وإزالة الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك، مؤكدا أن ما يحدث هو صيانة وتهذيب الأشجار، لا سيما بعد تأثرها بتغيير المواسم والعواصف، قائلا: الأشجار وصلت لمرحلة أنها تشكل خطورة على الزائرين والسيارات.

واسترسل: أجزاء من الأشجار تقع، وأيضا بعض الأفرع منها، متابعا: "صيانة الأشجار وتهذبيها يتم وفقا لأسلوب علمي يحافظ على الشجرة، بدلا من أن تهب عاصفة تقلع الشجرة من جذورها".

وعن أخر مستجدات عملية تطوير حديقة الحيوان، أشار إلى خروج حديقة الحيوان من العضوية الاتحاد الدولي في 2004، لافتا إلى أن المشروع المقدم هو عودة للمعاير المتعارف عليها في الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، وأن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من الرسومات الهندسية والتخطيطية للحديقة ،وحصلت على موافقة من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان.

وأكد أهمية هذا الاتحاد؛ لأنه فرع من الاتحاد الدولي، وحالياً في انتظار الموافقة الدولية، وهي مرحلة روتينية.

وأشار إلي حرص الوزارة في الاحتفاظ بالشكل التاريخي والتراثي والهوية التراثية للحديقة سواء في الحاجات المشكلة على هيئة الآثار أو في مباني ذات طابع معماري خاص، مثلاً بيت الدببة، بيت الثعابين، مباني حيوانات لها طابع معماري خاص يتم الحفاظ عليها، فضلا عن الحفاظ على الغطاء الشجري المميز للحديقة، لافتا إلى وجود أشجار تعد من الآثار، فطبعا فيه حفاظ كامل على الأشجار.

وأكد أن أي إنشاءات أو مباني جديدة على الحديقة، لن تتجاوز 1% من المساحة الكلية، وسيتم إنشاء مناطق خدمات، ودورات مياه للزوار، وعدد من الكافيهات والمطاعم.



