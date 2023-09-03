عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك

حديقة الاسماك
حديقة الاسماك

تحدث اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية للحدائق في وزارة الزراعة، عن حقيقة قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك.

وشدد على أن وزارة الزراعة، حريصة على الحدائق التراثية، كما أن حديقة الاسماك من الحدائق تراثية، وكل محتوى فيها يمثل قيمة كبير، سواء أشجار أو مزروعات أو أسوار مبنية على الشكل التراثي.

ونفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc، ما يتردد بشأن قطع وإزالة الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك، مؤكدا أن ما يحدث هو صيانة وتهذيب الأشجار، لا سيما بعد تأثرها بتغيير المواسم والعواصف، قائلا: الأشجار وصلت لمرحلة أنها تشكل خطورة على الزائرين والسيارات.

واسترسل: أجزاء من الأشجار تقع، وأيضا بعض الأفرع منها، متابعا: "صيانة الأشجار وتهذبيها يتم وفقا لأسلوب علمي يحافظ على الشجرة، بدلا من أن تهب عاصفة تقلع الشجرة من جذورها".

وعن أخر مستجدات عملية تطوير حديقة الحيوان، أشار إلى خروج حديقة الحيوان من العضوية الاتحاد الدولي في 2004، لافتا إلى أن المشروع المقدم هو عودة للمعاير المتعارف عليها في الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، وأن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من الرسومات الهندسية والتخطيطية للحديقة ،وحصلت على موافقة من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان.

وأكد أهمية هذا الاتحاد؛ لأنه فرع من الاتحاد الدولي، وحالياً في انتظار الموافقة الدولية، وهي مرحلة روتينية.

وأشار إلي حرص الوزارة في الاحتفاظ  بالشكل التاريخي والتراثي والهوية التراثية للحديقة سواء في الحاجات المشكلة على هيئة الآثار أو في مباني ذات طابع معماري خاص، مثلاً بيت الدببة، بيت الثعابين، مباني حيوانات لها طابع معماري خاص يتم الحفاظ عليها، فضلا عن الحفاظ على الغطاء الشجري المميز للحديقة، لافتا إلى وجود  أشجار تعد من الآثار، فطبعا فيه حفاظ كامل على الأشجار.

وأكد أن أي إنشاءات أو مباني جديدة على الحديقة، لن تتجاوز 1% من المساحة الكلية، وسيتم إنشاء مناطق خدمات، ودورات مياه للزوار، وعدد من الكافيهات والمطاعم.


 

الزراعة وزارة الزراعة حديقة الأسماك حديقة الحيوان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

وليد توفيق: مصر هوليود الشرق وبلد الفن والثقافة

صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

الأوقاف: 600 جنيه مكافأة تشجيعية للمتميزين من عمال المساجد المتطوعين بالمديريات الإقليمية

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ