وليد توفيق: مصر هوليود الشرق وبلد الفن والثقافة

عبّر الفنان وليد توفيق عن سعادته بتواجده في وطنه مصر وعن حبه للشعب المصري، الذي يتشرف بالانتماء إليه. ووصف مصر بأنها بلد الفن والثقافة وهوليود الشرق.

وأعرب عن حبه لألحان وصوت وكلمات الموسيقار مصطفى كامل، وأكد سعادته بأن يغني أمام الجمهور المصري الذي يمتلك حباً كبيراً للفنانين.

وتحدث عن تكريمه من قبل نقابة الموسيقيين ووصفه بأنه أحد أهم التكريمات في حياته. كما تحدث عن الأوضاع في لبنان وأكد أن البلاد تمر بأوضاع صعبة وأن شعبها يستطيع التعافي منها بالتضحيات والعمل.

واختتم حديثه مع الإعلامي أحمد موسى متحدثاً عن الأوضاع في لبنان وسعيه للتغيير والتحسين في البلاد.