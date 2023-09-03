مصطفى كامل: منح مالية لكل أعضاء نقابة الموسيقيين لهذا السبب

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة تعتبر واحدة من أكبر النقابات الفنية في مصر، حيث تضم أكثر من 74 ألف عضو، ويشترك فيها العديد من الفرق الفنية في جميع أنحاء البلاد؛ مما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمشكلات.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الفنانين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهودها في زيادة المعاشات الشهرية لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

وأشار إلى أن الموارد المالية للنقابة، تأتي من إيرادات الحفلات الفنية، والأنشطة الفنية المختلفة، وقد تم توجيه هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع الأعضاء، وتقديم المزيد من الخدمات.

وختم مصطفى كامل حديثه، بالإعلان عن نية تقديم منحة مالية لكل الأعضاء الذين لديهم أبناء يدرسون في مراحل التعليم، بجانب التوجيه المستمر لتقديم الدعم للفنانين والمساهمة في تطوير القطاع الموسيقي.