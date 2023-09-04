بتر نهائي.. تحذير عاجل من مصطفي كامل لمطربي المهرجانات

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على السياسة التي يتبعها في التعامل مع مطربي المهرجانات.

وقد شملت سياسته منح البعض منهم فرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم، بينما احتوى البعض الآخر من فرق الأداء الصوتي.

وفي هذا السياق، تم توجيه تحذير لفنان واحد بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة في أغانيه، مضيفا:" بدأت المذبحة في صفوف الأعضاء وبتر نهائي لكل من يتجاوز ويقول ألفاظ غير لائقة"

وأضاف كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق ويتعدي على قيم وتقاليد الشعب المصري، وذلك للحفاظ على انضباط الفن المصري وجودته.