بعد العدل فوق الجميع.. أشهر 5 أغنيات لـ بدرية السيد|فيديو

على مدار أسبوعان منذ بداية عرض أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة وتصدر أسم المطربة الشعبية بدرية السيد التريند المصري بسبب أغنيتها التى تم تقديمها فى العمل بعنوان العدل فوق الجميع.



وأصبحت أغنية العدل فوق الجميع أسم يتردد كثيرا على صفحات السوشيال ميديا وتسبب هذا المسلسل فى عودة الأغنية وشهرتها بعد أكثر من ثلاثون عاما على طرحها.





وبعد تصدر التريند نرصد فى هذا التقرير أشهر 5 اغنيات لبدرية السيد فى مشوارها الفني الطويل

ادلع يارشيدي

ومن أشهر أغاني بدرية السيد التى قدمتها فى مسيرتها الفنية أغنية أدلع يارشيدي وهي تعتبر الأغنية الأشهر فى التمنينات من القرن الماضي.



موال طلعت فوق السطوح

وأيضا موال طلعت فوق السطوح من اشهر المواويل التى قدمتها بدرية السيد، فكان صوت بدرية السيد عامل قوي فى نجاح أى موال تقدمه.







بحيري ياواد

وأيضا تعتبر أغنية بحيري ياواد من الاغنيات الشهيرة جدا لبدرية السيد، خاصة وأنها تتماشى مع اهالى الاسكندرية وهي المحافظة التى كانت تقيم فيها واشتهرت بها ولقبت بإمبراطورة الاغنية الشعبية والموال الاسكندرانى.



من فوق شواشي

ومن فوق شواشي تعتبر أيضا من أنجح اغنيات بدرية السيد خلال مشوارها الفني

ياحلو قولى عل طبعك

وأيضا من أشهر مواويلها على اليوتيوب موال ياحلو قولي على طبعك وأنا امش عليه حيث حقق هذا الموال ما يقرب من مليون وربع على اليوتيوب وهو رقم كبير جدا بالنسبة لأغاني بدرية السيد على اليوتيوب.