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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنجز أطول مهمة في تاريخ العرب.. القصة الكاملة لرحلة أول رائد فضاء إماراتي

صدى البلد

منذ ساعات، نجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ، في العودة من رحلة فضائية دامت 6 أشهر، محققا إنجازا عربيا جديد، بذلك رسخ النيادي اسم بلاده كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، لذا في التقرير التالي نبرز لكم محطات النيادي في الفضاء…

رحلة النيادي في الفضاء

بدأت رحلة النيادي في الفضاء بإجراء عدة تجارب علمية تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، كان يشارك بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو.

وأصبح سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية، بعدما قام بهذه التجربة و وثقها، و ذلك ضمن البعثة الـ 69 في شهر أبريل الماضي.

 

استمرت مهمة النيادي خارج المركبة الفضائية نحو 7 ساعات لتنفيذ عدة مهام كالصيانة والتحديث و إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة.

بعدما قام رائد الفضاء الإماراتي بهذه المهمة، جعل بلاده في الترتيب العاشر عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.

ووصلت ساعات العمل في الفضاء التي قام بها سلطان النيادي إلى  4000 ساعة عمل في الفضاء 

تجارب النيادي في الفضاء

قام خلالها النيادي بالإسهام  في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في الدولة، من خلال إجرائه لنحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة.

جاء أبرزها  دراسة الآثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات بالتعاون مع رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.

 وتجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة “PCG2″، وإجراء دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى.

وقام النيادي بإعداد أبحاث عن رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، وغيرها من التجارب العلمية التي تم العمل عليها بالتعاون مع طاقم البعثة 69.

و ودع النيادي زملائه بعد رحلة عمل دخلت التاريخ و كتب اول رائد فضاء اماراتي عبر حسابه علي منصة أكس :"وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار".

واضاف :"شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب".
 

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