حسام هزاع: مهرجان العلمين ولد عملاقا وروج لمصر سياحيا .. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي ، إن مهرجان العلمين ولد عملاقا ، وأثر تأثيرا كبيرا وايجابيا عن المدينة .

وأضاف الدكتور حسام هزاع ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن مهرجان العلمين وضع المدينة على خارطة السياحة ، وسلط الاضواء على مصر بأكملها كدولة سياحية.

وأكمل ، أن فعاليات مهرجان العلمين الفنية والرياضية لم تلقى اي نقد من اي شخص مما يدل على النجاح الساحق.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين اعطى فرصة امام المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في المدينة .

https://fb.watch/mRcfwQxRz0/?mibextid=UVffzb