محافظ الدقهلية: رفع 20 ألف طن مخلفات من جمصة والتخلص الآمن منها

استمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، حيث تستمر الحملة حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة لتشمل جميع انحاء المدينة وشاطئ جمصة وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصة هذا العام..

و اوضح الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية انه تم رفع 20 الف طن من مقلب جمصة العشوائي ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي بقلابشو ورفع 650 طن قمامة من كافة شوارع مصيف جمصة و40 طن مخلفات صلبة و 20 طن أتربة من الشوارع وكافة انحاء المدينة خلال 5 ايام وحتي الآن.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 7 مراكز وهي مراكز ومدن المطرية المنزلة ميت سلسيل محلة دمنة شربين بلقاس منية النصر وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافة العامة خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها مشيرا انه تم التنسيق مع ادارة المخلفات الصلبة وشرةه ايكارو لرفع مخلفات وتراكمات مقلب جمصة العشوائي وذلك تماشيا مع توصيات المؤتمر العالمي للتغيرات المناخيه cop 7 .

واستمرت ايضا اعمال رفع كفاءة النظافة بتقسيم ١٥ مايو و الشيخ زايد ومنطقة امون وايزيس والكرنك والعاشر وصلاح الدين والصفا والمروه كما تم تقليم النخيل والحشائش والجزر الوسطي بكاةه الشوراع كما تم الاستمرار في أعمال رش مبيد الحشرات والباعوض بالمصيف و تطهير بالوعات الصرف الصحي و ردم المستنقعات بتقسيم ١٥ مايو و رفع كفاءه النظافه العامه بشاطىء جمصه.



جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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