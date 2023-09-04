بسبب التغير المناخي.. متخصص: الأجيال الجديدة عرضة لمشكلات كبيرة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المشاكل المترتبة علي التغير المناخي عديدة وفى محاور كثيرة، مشيرا إلى أنها تؤثر على محور الصحة والغذاء.

وأضاف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأطفال والشباب سيتعرضون إلى مشاكل أكبر من الجيل الحالي، موضحا أن الأجيال القادمة ستعاني أكثر مما نعانيه الأن من التغيرات المناخية، نظرا لأنها فى تزايد مستمر.

وتابع الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الأعاصير هي ظاهرة من الظواهر الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، لافتا إلى أنه كان هناك إعصار الولايات المتحدة الأمريكية الذى صنف من الدرجة الرابعة.