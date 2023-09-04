قادمة من سوريا.. الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد وحماية حدودها.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.