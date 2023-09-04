الشرقية للدخان تعلن عدم تأثر حصتها في المتحدة للتبغ .. مستند

أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، عدم تأثر حصتها في الشركة المتحدة للتبغ والبالغة 24% بعد بيعها 30% من رأسمالها لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

وأوضحت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستحتفظ بحصة قدرها 20.9% من راس مال الشركة الشرقية للدخان.

وأضاف البيان: بالإشارة إلى ما تم إعلانه من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء فقد تواصلت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"، مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الرئيسي) حيث أكدت على ما جاء بالبيان بخصوص توقيع اتفاقيه بموجبها تستحوذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية ايسترن كومباني) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 19.336 مليار جنيه مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

