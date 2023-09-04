كوهين: إسرائيل مهتمة بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين أكثر من أى دولة

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، أن إسرائيل مهتمة بإنهاء الصراع مع الشعب الفلسطيني أكثر من أي دولة في العالم.

وادعى كوهين في حوار مع صحيفة "الأيام" البحرينية، أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى دائرة التطبيع سوف يعزز من إمكانية التوصل الى حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال إن الاتفاقيات الابراهيمية فتحت ما يمكن وصفه بحقبة جديدة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا السلام سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وأضاف :" منذ عقود ونحن نحاول التوصل إلى حل للقضية، ولكن للأسف لم نحقق النجاح".

وكان كوهين قد وصل، مساء الأحد، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، رسميا، خلال الزيارة، سفارة إسرائيل في المنامة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وهذه هي الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين، التي سبق وأعلنت في يوليو الماضي تأجيل الزيارة التي كانت مقررة مطلع أغسطس الماضي؛ وذلك غداة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى.

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات على اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 برعاية أميركية، في ما عرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي دفعت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.