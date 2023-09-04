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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريبات بحرية مشتركة.. تطور خطير في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن روسيا اقترحت على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إجراء تدريبات بحرية مشتركة.

وحسبما نقلت عن وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، اقترحت روسيا إجراء تدريبات بحرية ثلاثية مع كوريا الشمالية والصين، وذلك خلال عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اجتماعًا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أواخر يوليو الماضي.

وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون، خلال جلسة إحاطة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية، إن شويجو قدم الاقتراح عندما عقد اجتماعًا فرديًا مع الزعيم الكوري الشمالي، وفقًا للنائب من حزب سلطة الشعب الحاكم يو سانج-بيوم.

وقد زار شويجو كوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو.

وتوصل كيم وشويجو خلال لقائهما إلى توافق في الآراء بشأن مسائل غير محددة ذات اهتمام مشترك في مجال الدفاع الوطني والأمن والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضًا إن كيم اصطحب شويجو إلى معرض أسلحة عرض بعضًا من أحدث أسلحة كوريا الشمالية وأطلعه على الخطط الوطنية لتوسيع القدرات العسكرية للبلاد.

يونهاب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج تدريبات بحرية شويجو الدفاع الروسي

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