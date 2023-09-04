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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: جلسات العلاج الطبيعى تخطت حاجز الـ 74 ألفاً خلال أغسطس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي  خلال أغسطس الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولات  تفقد 58   قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات دكرنس  جمصة ,منية النصر, محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، بلقاس  وشربين.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى  ، بلغ نحو 36840حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى  74342 جلسة من بينها  9290 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح  عبد المنعم ، أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 4135 جلسة  و مايقارب  3007  جلسات للأطفال من بينها 272 حالة بعناية الأطفال و287 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

كما عقدت الإدارة  اجتماعها الشهرى  برؤساء أقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات العامة والمركزية ومشرفي الادارات الصحية والذى  ناقش آليات تطبيق البرنامج العلاجى واختيار عينات عشوائية من المرضى لسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة .

كما استعرض  المجتمعون خطة تدريبية تشمل رفع الكفاءة الفنية وتغطية نواحى القصور  فضلاً عن متابعة تطبيق معايير الجودة و سياسات مكافحة العدوى خاصة فيما يتعلق بنظافة التجهيزات ونظافة الأسرة والوقت الفاصل بين دخول المرضى وأعداد المتواجدين منهم فى الغرفة.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظم القسم  بمستشفى السنبلاوين الشهر الماضى اجتماعاً فنياً  تخلله محاضرات علمية حول  "تأهيل المرضى المصابون بتيبس مفصل الكتف.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشفيات العامة مرضى الغسيل الكلوي مكافحة العدوى وكيل الوزارة منية النصر

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