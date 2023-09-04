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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أبراج العلمين تحقق لمصر تنافسية على المستوى الإقليمي

العلمين
العلمين

قال الدكتور محمد راشد خبير التنمية والتطوير العمراني وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إنّ مصر تشهد منذ عام 2017 نهضة عمرانية، من خلال 122 مدينة جديدة ظهرت في الفترة الماضية، من بينها العلمين.

وأضاف راشد في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن العملين شهدت مهرجانا دوليا نُظم لأول مرة في مصر وشمل أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، ومهرجان الدراما.

وتابع خبير التطوير العمراني: "في العلمين، أصبح لدينا نوع جديد من العقارات لم يكن موجودا من قبل مثل الأبراج الموجودة على الشواطئ وهو ما يحقق تنافسية عالية لمصر على المستوى الإقليمي، وبالتالي، فإنه يتم العمل على الترويج لمنتجنا العقاري بطريقة مختلفة وجديدة من أجل تحقيق المستهدف وهو جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر ويمتلك وحدة للإقامة فيها بمصر".
 

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