رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

قال رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، بريس أوليجي نجيما، اليوم الاثنين، إنه سيعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن، مشيرًا إلى أنها ستضم خبراء وكفاءات.

وأضاف نجيما خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية: "الحكومة المقبلة ستضم خبراء وكفاءات ونريد منح الجميع الأمل بحياة أفضل، ونسعى لاعتماد دستور جديد للبلاد عبر استفتاء عام، ولجنة المرحلة الانتقالية بدأت مشاوراتها مع كل مؤسسات البلاد".

وتابع: "الحيادية أمام الظلم وقوف إلى جانب المستبدين، ولوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات، والدستور الجديد يجب أن يضمن قيام مؤسسات أكثر ديموقراطية".

وقال نجيما إنه ملتزم بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول ونلتزم ببذل كل الجهود ليكون لدى بلدنا بنهاية المرحلة الانتقالية مؤسسات قوية وسنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية".

واستطرد: "نسعى لتسهيل عودة اللاجئين السياسيين للبلاد وسنصدر عفوا عن جميع السجناء في البلاد وأطلب من الحكومة المقبلة وضع آليات لتسهيل عودة كل المنفيين السياسيين".

كان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نجيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونجو الذي دام 55 عاما.

ووعد نجيما، الرجل القوي الجديد في الجابون، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.

واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونجو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".