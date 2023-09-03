عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة في الجابون.. نجيما يتعهد بحزمة إجراءات إصلاحية مرتقبة

صدى البلد

تحت شعار "دون تسرع" جاءت تطمينات المجلس الانتقالي في الجابون للمجتمع الولي على لسان رئيسه نجيما، حيث شملت تلك التطمينات وعودا بإجراء إصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديموقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان.  

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأزمة في الجابون.. نجيما يتعهد بحزمة إجراءات إصلاحية مرتقبة"، حيث برر نجيما عدم الاستعجال في هذه الخطوات بتجنب تكرار ما وصفه أخطاء الماضي في الانتخابات.

الترقبُ يسود المشهد الإقليمي مع دعوة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا

سبق ذلك تعهد نجيما أمام ممثلين للمجتمع المدني بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني، مشددًا أيضا على التأني وعدم الخلط بين السرعة والتسرع لضمان السير بأمان.

ولم يكشف نجيما في لقاءاته بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو عن المدة الانتقالية، كما تجاهل مطالب المعارضة بتسليم مرشحها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس والعشرين من أغسطس السلطة.

وما زال الترقبُ يسود المشهد الإقليمي مع دعوة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى تكاتف الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عودة النظام الدستوري سريعا إلى الجابون في انتظار اجتماع استثنائي ثانٍ لدولها لبحث التطورات في الجابون.

 

الجابون المجلس الانتقالي الانتخابات إفريقيا الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

ردا على إجراءات الاحتلال.. لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية|تحذيرات بحرية وبرية من تايوان بسبب إعصار «هايكوي»

9 أيام .. بشرى سارة بشأن الإجازات خلال شهر سبتمبر

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ