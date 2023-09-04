تفاصيل لقاء نتنياهو برئيس الوزراء اليوناني في قبرص

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، اجتماعا خاصا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في القصر الرئاسي في نيقوسيا قبرص، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فأن من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني.

وقالت الصحيفة أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع، من بين أمور أخرى، التعاون في مجالات الأمن والذكاء الاصطناعي والطاقة والغذاء. بالإضافة إلى ذلك، أثار نتنياهو إمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام.

وقال إن من شأنها تمكين التواصل النشط والبنية التحتية بين آسيا وشبه الجزيرة العربية وإسرائيل وقبرص واليونان وأوروبا.

كما شكر نتنياهو اليونان على حقيقة أن أجهزة الأمن اليونانية ساعدت في إحباط محاولة هجوم إيرانية ضد إسرائيليين في أراضيها، وشدد على أهمية العمل المشترك ضد إيران".