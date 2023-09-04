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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

معيط: كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

صدى البلد

 

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول لدولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا،كضيف شرف للمؤتمر، ممثلًا عن مصر، وقد تمت دعوته إلى المنصة الرئيسية مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، ووزير المالية باك بارنابا شول؛ تقديرًا لمكانة مصر الرائدة، والداعمة لجهود الاستقرار والتنمية فى جنوب السودان، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية.

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصري على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لما لمصر من تجربة تنموية ناجحة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يؤهلها لاستيعاب الأنشطة الإنتاجية إضافة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».
قال الوزير، إننا نتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون فى مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة التى انعكست فى ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أننا مستعدون لنقل تجربتنا فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة بالنظم المميكنة الأكثر تطورًا، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات التنموية.
أعرب وزير مالية جنوب السودان باك بارنابا شول، عن تقدير بلاده للدور الرائد لمصر في مساندة بلادنا، بما ينعكس فى تعميق سبل التعاون بمختلف القطاعات ويتسق مع عمق العلاقات بين البلدين، موجهًا الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأول الذي يعد منصة لإطلاع القطاعات الاقتصادية وشركاء التنمية على الإصلاحات المالية العامة بدولة جنوب السودان.

 

 

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