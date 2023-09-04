عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع عبري: "الدبيبة" التقى رئيس الموساد الإسرائيلي سرا في الأردن

الدبيبة وبارنياع
الدبيبة وبارنياع

كشفت وثيقة دبلوماسية سرية، اليوم الإثنين، عن اجتماع سري عقده رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع في العاصمة الأردنية، من أجل التفاهم حول تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل.

وقال موقع "كيكار هشبات" الإخباري الإسرائيلي، إن اللقاء السري الذي عقدته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، لم يكن سوى صورة أوسع لجهود التطبيع بين طرفي ليبيا وإسرائيل، ضمن جهود تقودها الولايات المتحدة بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة، كشف السفير الليبي في عمان عبد الباسط البدري عن هذا اللقاء، وقال إن رئيس الوزراء الدبيبة أجرى محادثة عبر تقنية الفيديو عام 2022 مع مدير المخابرات الإسرائيلية دافيد بارنياع.

وأكد السفير البدري، بحسب الوثيقة، أنه حضر اللقاء شخصيا، وأن الحديث تناول "الخطوات العملية لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مقابل حشد إسرائيل الدعم السياسي والعسكري لحكومة الدبيبة وحزبه".

يذكر أن تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات عارمة في ليبيا دفعت الدبيبة الى تحميل المنقوش مسؤولية اللقاء وعزلها من منصبها، في حين أصرت الأخيرة أن اللقاء تم بعلم الدبيبة وتوجيه منه، مشيرة إلى أنها تملك الوثائق التي تؤكد صحة روايتها.

كانت الإدارة الامريكية قد بعثت احتجاجا شديد اللهجة الى إسرائيل حول التصرف الذي أدى الى الكشف عن الاجتماع بين كوهين مع  المنقوش، بحسب موقع واللا الذي نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية تعمل خلال العامين الماضيين على دفع انضمام ليبيا الى الاتفاقيات الإبراهيمية والنشر عن الاجتماع مس بصورة شديدة بهذه الجهود.  

رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع العاصمة الأردنية ليبيا وإسرائيل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفير الليبي في عمان عبد الباسط البدري الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

استطلاع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن رأي الناخبين في بايدن

ضربة معلم.. العاصمة الإدارية تحتضن أكبر بنك في أفريقيا | تفاصيل

حال وقوع عملية اغتيال بلبنان.. حزب الله يهدد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

توك شو: قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ