موقع عبري: "الدبيبة" التقى رئيس الموساد الإسرائيلي سرا في الأردن

كشفت وثيقة دبلوماسية سرية، اليوم الإثنين، عن اجتماع سري عقده رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع في العاصمة الأردنية، من أجل التفاهم حول تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل.

وقال موقع "كيكار هشبات" الإخباري الإسرائيلي، إن اللقاء السري الذي عقدته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، لم يكن سوى صورة أوسع لجهود التطبيع بين طرفي ليبيا وإسرائيل، ضمن جهود تقودها الولايات المتحدة بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة، كشف السفير الليبي في عمان عبد الباسط البدري عن هذا اللقاء، وقال إن رئيس الوزراء الدبيبة أجرى محادثة عبر تقنية الفيديو عام 2022 مع مدير المخابرات الإسرائيلية دافيد بارنياع.

وأكد السفير البدري، بحسب الوثيقة، أنه حضر اللقاء شخصيا، وأن الحديث تناول "الخطوات العملية لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مقابل حشد إسرائيل الدعم السياسي والعسكري لحكومة الدبيبة وحزبه".

يذكر أن تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات عارمة في ليبيا دفعت الدبيبة الى تحميل المنقوش مسؤولية اللقاء وعزلها من منصبها، في حين أصرت الأخيرة أن اللقاء تم بعلم الدبيبة وتوجيه منه، مشيرة إلى أنها تملك الوثائق التي تؤكد صحة روايتها.

كانت الإدارة الامريكية قد بعثت احتجاجا شديد اللهجة الى إسرائيل حول التصرف الذي أدى الى الكشف عن الاجتماع بين كوهين مع المنقوش، بحسب موقع واللا الذي نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية تعمل خلال العامين الماضيين على دفع انضمام ليبيا الى الاتفاقيات الإبراهيمية والنشر عن الاجتماع مس بصورة شديدة بهذه الجهود.