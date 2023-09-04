بشرى للنساء| انفتاح عالمي على منح المرأة إجازة مع بداية الدورة الشهرية.. بدء التطبيق رسمياً

كانت البداية في عام 2017، عندما نشرت العديد من وكالات الأنباء العالمية، تقريرا بعنوان: "شركة في الهند تمنح النساء يوم إجازة إذا كانت الدورة الشهرية مؤلمة"، وعلى مدار 6 سنوات منذ تلك الخطوة، كان هناك جدلا عالميا حول تلك الخطوة، وما بين مراحل خفوت ونشاط حول المناقشة، رصدت التقارير العالمية توسع كبير لتكل السياسية حول العالم، سواء في شركات خاصة، أو في هيئات ومؤسسات حكومية.

والملفت في تلك الظاهرة حول العالم، هو التفرقة بين تلك الإجازة الممنوحة للعاملات والموظفات، وبين الإجازات الطبية العارضة الممنوحة لكافة العاملين بقوانين البلاد، وقد أشار مؤيدو تلك الخطوة، بأن ذلك ضرورة وحق إنساني للنساء، لأنها مثل أجازة الوضع، فهي أمر عرضى خاص بالنساء دون الرجال، ولا يمنع الحصول على هذا الحق سلب الأجازة المرضية الطبيعية الممنوحة لكافة العاملين على السواء رجلا كان أم امرأة.

مومباى كانت البداية وبعدها بدأ الجدل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن البداية المرصودة لهذا الإجراء، كان مع إعلان شركة إعلامية في مومباي تدعى "Cultural Machine" أن... يمكن للموظفين أن يأخذوا اليوم الأول من الدورة الشهرية كيوم إجازة مدفوعة الأجر إذا شعروا بالألم أو الانزعاج، وقد كانت بعض ردود الفعل داعمة - وبعضها الآخر لم يكن كذلك، وكانت الشركة تأمل في إنهاء وصمة العار المحيطة بالمناقشة المفتوحة حول الدورة الشهرية، وبعد ذلك حذت حذوها شركة ثانية، وهي شركة GoZoop.

ولكن في الحالات حيث أنشأت الشركات أو البلدان سياسة مماثلة، أعرب البعض عن مخاوفهم ــ على سبيل المثال، هل يُنظر إلى الموظفين الذين يطلبون يوم إجازة لفترة مؤلمة على أنهم موظفون أقل التزاما أو قيمة؟ وقال البعض، لماذا لا نستخدم يوم المرض فقط إذا لزم الأمر؟ لقد أثار فضولنا السؤال التالي: هل استمرت فكرة الحصول على يوم إجازة لفترة مؤلمة في هذه الشركة واكتسبت زخمًا في أجزاء أخرى من العالم؟.

وصلت أسبانيا .. صمود الفكرة وتوسعها رغم المخاوف

وبالعودة لما حدث بتلك الشركات، وهل مازالت تلك الإجازة ممنوحة للمرأة، نجد أنه قد استحوذت وكالة أخرى على شركة Culture Machine في عام 2019 ولم ترد على الاستفسارات المتعلقة بيوم الإجازة، ولكن شركة GoZoop الرائدة الثانية واصلت هذه السياسة، وهم جزء من الاتجاه المتنامي، وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تضع سياسة بشأن الإجازة الشهرية، وقالت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو عندما تم الإعلان عن اقتراح الفترة لأول مرة، "إن أيام ... الذهاب إلى العمل من الألم قد ولت"، ومنح 3 أيام إجازة مع مذكرة الطبيب كتأكيد وإمكانية تمديد الإجازة إلى 5 أيام.

وتوجد سياسات مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وزامبيا والمكسيك، أما بالنسبة للهند، فقد تبنت العديد من الشركات الخاصة الكبرى سياسة مماثلة منذ عام 2017، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام Zomato وSwiggy وشركة تكنولوجيا التعليم Byju's، ومن الشركات الأخرى التي تم تبنيها شركة بهارات شاكتي، وهي شركة إعلامية ناشئة مقرها دلهي، وفي عام 2021، اقترحت نيلانجانا بانيرجي، والتي ترأس إنشاء المحتوى، سياسة إجازة فترة في مؤسستها - وقد وافق رئيسها على ذلك، وتقول: "لم أشعر أبدًا بالأمان عند مشاركة هذه المشكلة مع أي من رؤسائي في المنظمات السابقة - فمعظم رؤسائي كانوا من الرجال، ولكنها، في وظيفتها الحالية، وجدت أن رئيس الشركة كان أكثر تقبلاً.

بـ2023 الهيئات الحكومية والجامعات توافق على الفكرة

كما أيدت الهيئات الحكومية هذه الفكرة، وفي يناير 2023، منحت ولاية كيرالا الهندية إجازة الدورة الشهرية في جميع الجامعات التي تديرها الدولة، وفي الشهر نفسه، قدم أحد المحامين التماسًا إلى أعلى محكمة في البلاد للحصول على إجازة الدورة الشهرية للطلاب والعاملين في جميع أنحاء الهند، ورفضت المحكمة الالتماس قائلة إن وضع مثل هذه السياسة يقع على عاتق المشرعين وليس القضاء.

وبعد شهرين، حثت لجنة برلمانية المشرعين على النظر في سن قانون يضمن الإجازة الشهرية، وأضاف أن السياسة "سيكون لها تأثير إيجابي على معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في القطاع الرسمي وستساعد على تحقيق مكاسب بين الجنسين لتحقيق نمو شامل وواسع النطاق، وتبلغ نسبة الموظفات في الهند حوالي 9% فقط، أي أقل من معدل عمل الإناث في باكستان ، وتتوافق تقريبًا مع النسبة في أفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021.

علماء النفس يرون ضرورة الخطوة

ووفقا لتصريحات للصحيفة الأمريكية، يقول سودها شاشواتي، استشاري علم النفس والأستاذ في دهرادون: "إنها مسألة تتعلق بالعافية، وثقة الموظفين، والمساواة بين الجنسين، وهذا يؤثر علينا جميعًا، فإن إجازات الحيض مدفوعة الأجر هي اعتراف بأن مكان العمل ليس مخصصًا فقط لأولئك الذين يمتلكون الجسد الذكوري"، فيما يقول نيخيل نارين، الأستاذ المساعد في كلية جندال للقانون العالمي والمتخصص في قانون المنافسة، إنه من صالح الشركة منح إجازة دورية، وأعتقد أن النساء اللاتي يُجبرن على العمل عندما لا يواكب جسدهن فرصهن الأكبر في التأثير على إنتاجيتهن.

هذه السياسة لها نصيبها من المنتقدين الآن تمامًا كما فعلت عندما قمنا بتغطيتها لأول مرة. في عام 2017، كتبت الصحفية برخا دوت: "قد يتم تصوير إجازة اليوم الأول على أنها تقدمية، لكنها في الواقع تقلل من أهمية الأجندة النسوية لتكافؤ الفرص، خاصة في المهن التي يهيمن عليها الذكور، والأسوأ من ذلك أنه يؤكد من جديد أن هناك حتمية بيولوجية في حياة النساء، وهو البناء الذي أمضت النساء من جيلي سنوات في تحديه".

ولكن فكرة يوم العطلة لها مؤيدون أقوياء، وتقول شيتنا نيغاندي، مديرة اتصالات العلامة التجارية في GoZoop: "عندما أعلنوا عن هذه السياسة في عام 2017، كانت الفكرة الأولى التي تبادرت إلى ذهني هي أنه يتم الاستماع إلينا ورعايتهم، ويمكنني الحصول على الراحة والمساحة التي أحتاجها. في ذلك اليوم... دون المساس بمسؤولياتي المهنية".