أستاذ بطب الأزهر: قابلية النزيف في عملية التبخير لعلاج البروستاتا ضعيفة للغاية..فيديو

أكد الدكتورصلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب البنات ،أن عند الإصابة بالتهاب في البروستاتا، يعاني المريض من عدة مشاكل، منها: حرقة البول، التبول المتكرر.

وأضاف صلاح زيدان خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ليس الجميع من المصابين بالتهاب البروستاتا يحتاجون للعلاج بالعمليات فبعضهم، يستجيب للعلاج بالأدوية.

علاج البروستاتا بعملية التبخير

وأشار رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب البنات جامعة الأزهر إلى، أن عملية التبخير لعلاج البروستاتا، تستغرق مدة ساعة ونصف، لافتا إلى أن قابلية النزيف في عملية التبخير ضعيفة للغاية.