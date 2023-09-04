تحذير أمريكي من حرب فضائية مدمرة تهدد البشرية.. تفاصيل

قال قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، تشانس سالتزمان، إن الحرب في الفضاء يمكن أن تعرض البشرية للخطر.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال سالتزمان: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب خارج كوكب الأرض، فقد تكون أكثر تدميراً من مسارح الحرب الجوية والبرية والبحرية التقليدية، ويمكن أن تغير حياة الناس لقرون قادمة".

وأضاف أنه بسبب مثل هذه الأعمال العدائية، سيتم حجب الفضاء، والتراث العالمي للبشرية، لأجيال عديدة قادمة”.

وأوضح سالتزمان أنه لتحقيق الأهداف العسكرية، يجب على الولايات المتحدة أن تمنع خصومها من القدرة على استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية”.

وقال قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، إن هذه هي الحرب بمعناها التقليدي.