قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه بالنسبة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، فإن انسحاب روسيا الطوعي من الأراضي التي سيطرت عليها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، هو وحده الذي سيعتبر انتصارا.

وأضاف ريتر: "هذا مجرد تفكير بالتمني، لن يحدث.. لكن كما تعلمون، عندما تلتقي النظرية بالواقع في ساحة المعركة، تكون النتيجة دائمًا موتى. وقد مات العديد من الأوكرانيين بالفعل بسبب هذا الخطأ المأساوي الذي ارتكبه الناتو والحكومة الأوكرانية".

وأوضح أن “واقع الهجوم المضاد الأوكراني هو أنه محكوم عليه بالفشل”.

وقال ريتر، إنه "من المحزن أن يسمح حلف شمال الأطلسي “الناتو” بحدوث ذلك".