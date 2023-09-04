تعرف على الدول المشاركة في تدريب النجم الساطع 2023|انفوجراف

نشرت القوات المسلحة أنفوجراف خاص بالدول المشاركة في التدريب العسكري النجم الساطع 2023 والذي يقام في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

تدريب النجم الساطع 2023

وقد إنطلقت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 في 31 أغسطس وتستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

تدريب النجم الساطع 2023

يشارك في تدريب النجم الساطع 2023 أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة ، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب ، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

هيئة تدريب القوات المسلحة

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أح أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

وأشار إلى أهمية التدريب المصرى - الأمريكى المشترك النجم الساطع الذى يعد من أرقى التدريبات التى تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التدريب العسكرى بالإضافة إلى الإطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

النجم الساطع 2023

من جانبه أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن إمتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لإستضافتها للتدريب المصرى - الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023، مشيراً إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة ، متمنياً إستمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب ، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض إحتفالاً ببدء فعاليات التدريب.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب ، وعدد من الإعلاميين.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية إستعداداً لبدء فعاليات التدريب.

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة