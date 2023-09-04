10 أيام إجازة في سبتمبر.. وهدية لموظفي القطاع الخاص |العطلات باليوم والساعة

يبحث الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد الإجازات والعطلات الرسمية وغير الرسمية بهدف التقاط الأنفاس والتخلص من ضغوط العمل؛ ولقضاء وفت أطول مع أسرهم في ظل انشغلاهم الدائم في العمل.

إجازات شهر سبتمبر 2023

وينتظر الموظفون الإجازات والعطلات الرسمية ولقضائها مع الأسرة أو السفر للمصيف، وعليه يحصل الموظفون في القطاع الحكومى والخاصة على الإجازات والعطلات الرمزية مدفوعة الأجر.

ويقول الدكتور حسين حسان، خبير التنمية المحلية: كلما أمكن توحيد مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة؛ كلما أمكن تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية وهي التمتع بقضاء أكبر فترة ممكنة مع الأهل والأصدقاء في ظل ترابطات الحياة وضغوطها التي تحرمنا من التواصل مع بعضنا البعض.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأشار حسان، إلى أن من حق أى موظف مريض أن يأخذ إجازة وإن كانت مطولة، بعد تقرير من المجلس الطبي المختص بجهة العمل نفسها، وهناك إجازات للموظفين الذين يستكملون دراسات عليا أو ماجستير، طبقا لقانون الخدمة المدنية.

ويحق لكل عامل سواء في قطاع خاص أو عام أن يحصل على إجازاته كاملة، ومثلما يعمل باجتهاد ويقدم العديد من المجهودات للعمل، يحق له الحصول على الإجازات السنوية بأجر.

وتوجد جميع العطلات الرسمية في مصر في معظم شهور السنة، والجهة المنوطة بالإعلان عن العطلات والإجازات هي رئاسة مجلس الوزراء، حيث تصدر بيانات قبل المناسبة التي تحتفي بها الدولة في أيام أو في ساعات، ويكون جميع المواطنين عادة على علم مسبق بها.

إجازة سنوية بأجر كامل

وينص قانون الخدمة المدنية، في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ونرصد لكم الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية خلال شهر سبتمبر الجاري، ويمكن للموظفين والعاملين في الحكومة الاستفادة منها، وهي بحسب اليوم والتاريخ، كالتالي:

الجمعة 8 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 9 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 15 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 16 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف.

الجمعة 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 30 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

فيما يحتفل العالم الإسلامي يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة دينية سنوية يحصل فيها الموظفون والعاملون في الحكومة على يوم إجازة - حسبما حددت قائمة العطلات الرسمية لعام 2023.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقطع في منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على إجازة طويلة في نهاية الأسبوع.