فاكهة غير متوقعة تحميك من الأمراض المزمنة

يعد الموز من الفواكه الشهية التى لايعرف الناس حجم فوائدها الحقيقية فهو يساعد في الوقاية من أخطر المشكلات الصحية

ووفقا لما جاء في موقع listerine هناك حقيقة أقل شهرة عن الموز وهي أنه يحتوي على فيتوسترولس وكاروتينات ، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة.

ومن المثير للاهتمام أن الموز يتمتع بقدرة مضادة للأكسدة أعلى من بعض أنواع التوت والأعشاب والخضروات وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي على الجسم.

الموز

يمكن أن يسبب الإجهاد التأكسدي التهابًا وتلفًا لأنسجة الجسم وإذا استمر هذا مع تقدمك في العمر، فقد يؤدي إلى التهاب مزمن، وهو محرك معروف لأمراض مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وغير ذلك، وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في Aging Research Reviews ومن هنا أتي علاة الموز بالأمراض المزمنة .

إن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الموز يمكن أن يساعد جسمك في الحصول على الأدوات التي يحتاجها للمساعدة في السيطرة على الالتهاب.