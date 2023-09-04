المكسيك.. نهاية مأساوية لقائد طائرة في حفل اكتشاف نوع مولود جديد| فيديو

شهد حفل اكتشاف نوع المولود في المكسيك نهاية مأساوية لقائد طائرة تم الاتفاق معه على الاشتراك في فقرات الحفل.

اتفق الزوجان المكسيكيان على عبور الطائرة فوق رؤوس الحاضرين بينما يقفان أمام مكان مزين استعدادا لاكتشاف نوع مولودهم الجديد.

وكانت من المقرر أن يكون دور قائد الطائرة نفث اللون الوردي فوق جماهير حفل اكتشاف جنس المولود كدلالة على أن المولودة ستكون طفلة.

حفل تحديد جنس المولود

ووثق مقطع فيديو عبر تطبيق “إكس” - تويتر سابقا- كيف تحولت الحفلة إلى كارثة عندما تحطمت الطائرة فوق رؤوس الحاضرين لبضع ثواني مما أدى إلى وفاة الطيار.

وعلى الفور، اتصل أحد المدعودين في الحفل على السلطات المحلية حيث عثرت على الطيار بين حطام الطائرة.

ونقل المسعفون الطيار إلى المستشفى إلا أن وفاته أعلنت على الفور.