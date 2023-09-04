سيرجيو راموس يعود إلى إشبيلية رسميًا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، عن تعاقده مع الأسطورة سيرجيو راموس، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، قادمًا من باريس سان جيرمان.

راموس كان قريبًا من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، لكنه قرر العودة لـ إشبيلية الإسباني، فريقه الأول في مسيرته الكروية.

وبدأ سيرجيو مسيرته الكروية مع إشبيلية، قبل أن يغادر صوب ريال مدريد صيف عام 2005، مقابل 27 مليون يورو، ليستمر معهم 16 عامًا، ويصبح القائد التاريخي للنادي.

ورحل راموس عن ريال مدريد صيف عام 2021، لينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ليستمر معهم لموسمين قبل الرحيل بنهاية الموسم الماضي.