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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يوقع اتفاقا مع شركة لصيانة وتأمين الممرات والحدائق العامة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر محمد حماية بتوقيع عقد مع الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير. يهدف هذا العقد إلى تنفيذ خدمات حراسة وتأمين وصيانة للحدائق العامة وبعض المتنزهات في مدينة الغردقة.

وذلك في إطار حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على الحدائق العامة والمتنزهات في مدن المحافظة.

 

المناطق التي سيتم تأمينها وصيانتها تشمل ميدان الدهار، وشارع النصر، والجزيرة الوسطى أمام شارع الاستاد، وشارع شيري، وشارع الشيراتون، وشارع الحجاز، وخلف قوات الأمن، وشارع مترو الكوثر، وكورنيش شاطئ ٤، والروضة، والجزيرة الوسطى أمام مبارك ٨، وميدان جهينة، وميدان سينزو، والشارع أمام الديوان العام، وميدان التقوى، والنصب التذكاري القديم.

 

تمت المناقصة العامة لتنفيذ هذا العقد في العام المالي الحالي، وتمت ترسيته على الشركة نظرًا لسابقة أعمالها الناجحة في المدينة.

 

وأشار رئيس المدينة إلى أن العقد يمتد لمدة ٣ سنوات، ويشمل التزامًا من الشركة بتنفيذ الأعمال بالكفاءة وفقًا للاتفاقية المبرمة. يهدف هذا العقد إلى الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، وتحسين الصورة البصرية للمدينة، وتوفير مناطق ترفيهية تليق بسكان المدينة وزوارها.

الغردقة حدائق عامة متنزهات صيانة وتأمين عقد سكرتير عام المحافظة

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