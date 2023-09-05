السعودية تدشن المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية

دشن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية، في جدة ، المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة، بحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، وعدد من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أبرز المعرض أهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.

وتجول ومرافقوه في أرجاء المعرض الذي شاركت فيه الهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهيئات تصنيف السفن العالمية، وعدد من المعاهد والأكاديميات التي تُعنى بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030، منها الأكاديمية السعودية اللوجستية، ومعهد أزدا البحري للتدريب الذي يستقطب الشباب السعودي لتدريبهم على مهارات يمكن الاعتماد عليها لخدمة الشركات ومُلاك السفن، والكلية البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، ووزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة جدة، وموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، إلى جانب مشاركة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة البحري، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل "، ومنشآت.

وتخلل المعرض إقامة فعالية الرسم الحي بلوحاتٍ تتعلق بالبحر بأيادٍ سعودية، فضلًا عن حضور ملاك شركات النقل اللوجستي من مختلف دول العالم بهدف البحث عن فرص التعاون مع المملكة في مجال الصناعة البحرية والنقل اللوجيستي، وكذلك استعراض رواد الأعمال في مجال اللوجستيات وصناعة حاويات النقل.