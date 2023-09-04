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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد نور برفقة أحمد عز وعلي مظهر في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان محمد نور صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر محمد نور برفقة الهضبة عمرو دياب ونال إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وعلق علي الصوره قائلًا:"براحتنا عشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوه تبان حبايب قلبي النجوم الكبار احمد عز وعلي مظهر".

 

طرح النجم المصري محمد نور أحدث أعماله الغنائية لصيف ٢٠٢٣ بعنوان "السهر للسهيرة" حصرياً على اليوتيوب.

 

أغنية "السهر للسهيرة" عمل غنائي إيقاعي باللهجة المصرية، وتتناغم مع أجواء الصيف والسهر، وحملت روح الشبابوالطاقة الإيجابية.

 

جاء النص الغنائي لأغنية "السهر للسهيرة" متجدد بمفرداته ومصطلحاته التي عكست أجواء السهر بأسلوب وصفي من السهل الممتنع.

الهضبة عمرو دياب الفنان محمد نور النجم المصري محمد نور

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