عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يدخل المسيح الدجال مصر؟.. 4 مساجد لن يأتيها وهذه وسيلته لدخول البيوت

هل يدخل المسيح الدجال
هل يدخل المسيح الدجال مصر؟

هل سيجوب المسيح الدجال الأرض جميعا أم أن هناك أماكن لن يستطيع دخولها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال برنامج “والله أعلم”، على شاشة سي بي سي.

هل يدخل المسيح الدجال مصر؟

وقال جمعة إن المسيح الدجال كما ورد في الأحاديث لن يدخل أربع مساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد الأقصى، ومسجد الطور سينا، موضحًا أن دخول المسيح الدجال هيتم بصورتين، صورة حقيقة بجسده وعليها تظهر آيات الخراب والدمار، وصورة تليفزيونية من خلالها سيدخل كل بيت ويكلم الناس.

وتابع علي جمعة: في القرون الماضية كان يقفون عندها ويؤولنها بطريقة تتفق مع السقف المعرفي لهم، تكلموا عن عالم المثال من خلال جثمان واحد ويكون في ست أماكن متعددة، وألف فيه السيوطي، كتاب “القول الجلي في تطور الولي والنبي”، وكتب فيه إن التطور ده معناه الوجود المثالي في صورة بعدة أماكن في نفس الوقت، وكانت لهم تأويلات تقبل الرواية الصحيحة بالسند الصحيح، ونحن اليوم نشاهدها من خلال التلفزيون، كما قالوا المهدي سينتقل من مكة للمدينة في 4 مرات في ثلاث أيام فقالوا لعله سيكون من أهل الخطوة، أي أنه سيطوى له المكان ويبسط له الزمان، ونحن الآن نرى أن دخوله في كل مكان يعني بالستالايت.

قصة تميم الداري ورؤيته المسيح الدجال

وعن قصة تميم الداري والمسيح الدجال قال علي جمعة، إن العديد من الأحاديث المتواترة ذكرت الدجال وتحدثت عن خروجه في آخر الزمان والتحذير منه، كإحدى علامات الساعة الكبرى، لافتًا إلى أنه كل القرى والبلاد عدا مدينتين، مستشهدًا بما قد روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قصة تميم الداري ورؤيته للدجال.

وتابع جاء في الحديث أن الدجال قال عن نفسه: «إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده سيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها».

وأكمل: قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطعن بمخصرته في المنبر : «هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة » يعني المدينة «ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ »، فقال الناس : نعم، قال : «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل الشرق ما هو من قبل الشرق، ما هو من قبل الشرق، ما هو » وأوما بيده إلى المشرق، قالت : فحفظت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [رواه مسلم].

وبين علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن من صفاته كما مر في الأحاديث دخوله كل البلاد، يقول ابن حجر العسقلاني –رحمه الله- : قوله -صلى الله عليه وسلم- : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذ ابن حزم فقال : المراد : إلا يدخله بعثه وجنوده ، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة [فتح الباري]، مستطردًا: وقد وردت آثار في شخص يسمى ابن صياد، كان غلاما في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- واختلف العلماء فيه هل هو الدجال الذي يفتن الناس قبل قيام الساعة، ويقتله عيسى عليه السلام أو لا ؟.

المسيح الدجال هل يدخل المسيح الدجال مصر هل سيجوب المسيح الدجال الأرض جميعا الدكتور علي جمعة المسجد الحرام قصة تميم الداري هل يستطيع المسيح الدجال احياء الموتى أين يعيش المسيح الدجال الآن والله أعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية| علي جمعة يحذر من 6 أفعال تفسد القلوب.. وهل الخروج من المسجد بعد الأذان حرام

الاغتسال من الجنابة| هل تحت كل شعرة شيطان؟ وحقيقة أكل الجنب يورث الفقر

الخروج من المسجد بعد الأذان.. حرام أم مكروه؟ تعرف إلى آراء الفقهاء

يذنبون برجاء التوبة.. علي جمعة يحذر من 6 أفعال تفسد القلوب

فتاوى تشغل الأذهان| عدم الخشوع في الصلاة هل يبطلها؟.. حكم التأمين ضد المخاطر.. ويمكن توقع يوم القيامة أم له علامات يصعب تخيلها؟

دلالة جوهرية لتوبة الله على العبد .. وهذه علامات انغلاق بابها ؟

المولد النبوي 2023.. 6 أمور لإدراك أجره كما أحياه النبي وصحابته

جلال الدين السيوطي.. إمام التفسير وشيخ المفتين في عصره

ترشيحاتنا

رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

سعر مرسيدس C200 موديل 2023 في مصر .. صور

مفتاح المنطقة.. ماذا حققت مصر إقليميا خلال 6 أشهر من رئاستها لجامعة الدول؟

بعد تصديق السيسي.. 4 أهداف لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ