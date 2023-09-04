للحديث عن حال النبي مع ربه..الأزهر والإفتاء والأوقاف ترسل 12 عالما لسيناء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تفاصيل إطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الافتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء) الجمعة القادمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة : (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م).

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، تضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف ، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه ".

أعضاء القافلة الدعوية

كما تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(الشرقية – قنا)، يوم الجمعة القادمة : (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي – صلى الله عليه وسلم – مع ربه"، وذلك على النحو التالي: