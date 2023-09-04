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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الكاملة لتكريم وليد توفيق فى نقابة المهن الموسيقية.. شاهد

تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق

كرم الفنان مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين- الفنان اللبنانى وليد توفيق، وكان بصحبتة مدير أعماله إيلي خوري والمنتج الدكتور أحمد أيوب داخل مقر النقابة العامة.

وشهد تكريم وليد توفيق، حضور اعضاء نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم الفنان حلمى بكر، وتسلم وليد توفيق التكريم على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".

ومن جانبه قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

 

تكريم وليد توفيق 

نظم مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل،  النقيب العام حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة. 

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين ، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة. 

ويشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشواراً سامياً علي المستوي الفني والأخلاقي.

 

أحدث أغاني وليد توفيق

في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق
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