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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ضبط 115 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الحملات الرقابية بالدقهلية، اليوم الاثنين 4  سبتمبر 2023 تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وذلك بناء على توجيهات على المصيلحى وزير التموين، وتعليمات السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

حيث قامت حملات  المجمعة بالمديرية  ناحية (  السنبلاوين  ، ثان المنصورة) بالاشتراك مع مديرى الادارات التالية  ( اجا ، بندر ميت غمر ، ميت سلسيل  ، منية النصر ، شربين ، المطرية ، بنى عبيد  )، وتم تحرير 115 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

أولا: المخابز تم تحرير 67 محضر:
2 محضر تجميع بطاقات عدد ( 265 بطاقة )، 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر عدم نظافة ادوات العجين، 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.


عدد 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 23 شيكارة، و22 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و31 محضر نقص وزن مابين 8-31 جرام.


ثانيا: الأسواق  تم تحرير 48 محضر: عدد 11 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 23 محاضر عدم إعلان عن اسعار، 4  محتضر سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم إعلان عن مخازن، و5 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر)، و2 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 14974 جنيه ( تاجر تمويني).


ثالثا : المضبوطات حيث تم التحفظ على 19 كجم عسل نحل ، 50 علبة سجائر ، 86 عبوة منتجات عنايه بالبشرة والشعر.
رابعا : كما تنفيذ قرار النيابه العامه بإعدام 45 كجم مواد غذائية .


وأكد السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.

التموين التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين الحملات الرقابية المخابز

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