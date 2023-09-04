يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

يعد قشر الموز من الأشياء التي يتم القائها في القمامة بالرغم من أن له استخدامات عديدة.

ووفقا لموقع تختلف القيمة الغذائية للمنتج الثانوي اعتمادًا على نضج الثمرة، ولكنها تحتوي عمومًا على الألياف والبروتين والكربوهيدرات، إلى جانب الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم

تظهر الأبحاث أن قشر الموز أثبت نشاطًا مضادًا للأكسدة ويساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة لأنسجة الأعضاء. تحتوي القشور أيضًا على مواد كيميائية نباتية ذات نشاط مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات. تسمح هذه المكونات باستخدام قشر الموز للبشرة والشعر والأسنان والالتهابات وغيرها.

1. مرطب للبشرة

فرك قشور الموز على بشرتك أو وضعها على وجهك كقناع قد يعمل كمرطب طبيعي، بينما يقلل أيضًا من الانتفاخ والاحمرار والتهيج.

على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات المحددة التي تظهر ذلك، يعتقد أطباء الجلد أن العفص والمغذيات النباتية الموجودة في القشور يمكن أن تفيد الجلد.

2. مخفف الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يحتوي قشر الموز على قائمة طويلة من المواد الكيميائية النباتية، مثل البوليفينول والكاروتينات ، التي تعزز صحة الجلد من خلال مكافحة أضرار الجذور الحرة.

هذه المركبات لها تأثيرات وقائية وقد تساعد في منح بشرتك مظهرًا أكثر شبابًا.

التجاعيد

3. مهدئ للبشرة

يقال أن قشر الموز له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للميكروبات. تشير الأبحاث إلى أن له تأثيرًا مهدئًا على الجلد ويمكن أن يساعد في تخفيف حالات مثل الصدفية والأكزيما، بينما يهدئ لدغات الحشرات والجروح وحروق الشمس وتهيج الجلد.

تشير الدراسات إلى أن العفص الموجود في قشر الموز له نشاط مضاد للميكروبات ويمكن أن يمنع نمو البكتيريا المسببة للعدوى.

4. معزز لصحة الشعر

يمكن استخدام القشور لإضافة الرطوبة واللمعان لشعرك. يمكنك ببساطة فرك شعرك بالجزء الداخلي من القشور، أو مزجها لعمل قناع للشعر.

5. معزز لصحة الأسنان

قشور الموز لها خصائص مضادة للجراثيم ويمكن استخدامها كمعجون أسنان لمحاربة التهابات الأسنان وتعزيز صحة اللثة.

6. يستخدم كعلف للماشية

تُستخدم قشور الموز حاليًا كعلف تكميلي للماشية والماعز والقرود والدواجن والأرانب والأسماك والحمر الوحشية وغيرها من الأنواع. أنها توفر المغذيات النباتية الصحية ومضادات الأكسدة.

7. يستخدم لتنقية المياه

وجد الباحثون أن قشور الموز يمكن استخدامها لتنقية المياه. وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث الكيمياء الصناعية والهندسية أن قشر الموز المفروم قادر على إزالة الرصاص والنحاس من مياه النهر.

ويقول الباحثون إن القشور يمكن أن تكون بمثابة أداة منخفضة التكلفة للتنقية.

8. محسن السماد

إذا كنت ستتخلص من قشور الموز، فكر في إضافتها إلى السماد أو إلى حديقتك ويمكن استخدامها كسماد، وعندما يتم تقطيعها أولاً، فإنها تتحلل وتضيف العناصر الغذائية إلى التربة.