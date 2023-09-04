قالت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية، اليوم الإثنين، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد “يغرقون” قريبا بطلبات من أوكرانيا لتسليم مواطنيها الذكور في سن الخدمة العسكرية لأنهم دفعوا رشوة للخروج من البلاد.

ويستند توقع صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، إلى تصريحات أدلى بها المشرع الأوكراني، ديفيد أراخاميا، الذي يقود الفصيل البرلماني للحزب الحاكم للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وزعم النائب أن الرجال الأوكرانيين أنفقوا ملايين الدولارات للحصول على أوراق مزورة تمنحهم استثناءات من المسودة الوطنية.

وأضاف أنه يتعين على كييف أن تسعى إلى تسليمهم “حتى تتم معاقبتهم وفقًا لذلك”.

وقال حرس الحدود البولندي، لصحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، إن لديهم سجلات لـ 79,754 رجلاً أوكرانياً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهي الفئة التي حظرتها كييف العام الماضي من مغادرة البلاد، والذين تعتقد أنهم يقيمون حاليًا على الأراضي البولندية.

وذكر التقرير أن بولندا وافقت في بعض الحالات على تسليم أوكرانيين لحكومتها. وكان هؤلاء الأشخاص متورطين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة الأوكرانيين، وفقًا لـ”رزيكزبوسبوليتا”.

وأضافت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، أن هناك شكوكًا حول قدرة كييف على التعامل مع الأوراق الخاصة بطلب تسليم المجرمين بشكل جماعي، فضلاً عن قدرة وارسو واستعدادها للامتثال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من النادر جدًا” أن يسجل الرجال الأوكرانيون الذين يصلون إلى بولندا كلاجئين، بينما يتم التعامل مع كل قضية تسليم من قبل النظام القضائي البولندي، الأمر الذي يستغرق وقتًا.

ومع ذلك، فإن مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها كييف بحق أي شخص يُزعم أنه قدم رشوة للخروج من أوكرانيا يمكن أن تسبب مشاكل للهدف، الذي ستكون خيارات سفره في أوروبا مقيدة للغاية، حسب تقدير رزيكزبوسبوليتا.

وفي الشهر الماضي، أعلن زيلينسكي عن حملة ضد رؤساء التجنيد للاشتباه في أن بعضهم يأخذ رشاوى من المتهربين من التجنيد.