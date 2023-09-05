في ثاني مبارياته الودية.. المصري يتعادل مع الاتفاق المراكشي بدون أهداف

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع مضيفه فريق الاتفاق المراكشي المغربي بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي للملعب الكبير بمراكش وذلك في ثاني المباريات الودية التي يخوضها المصري خلال معسكره المغلق بمراكش والذي بدأ قبل نحو عشرة أيام ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

جاءت المباراة حماسية للغاية وسيطر المصري على غالبية فتراتها ونجح أبناء بورسعيد في إحراز هدفين لباهر المحمدي ومروان حمدي على مدار الشوطين ولكن حكم المباراة كان له رأي آخر بإلغاء الهدفين بداعي التسلل وهو ما احتج عليه الجهاز الفني للمصري كثيرا دون جدوى ، وأثر الحماس الكبير للاعبي الفريقين على المستوى الفني للمباراة التي استغلها الكابتن علي ماهر في الدفع بغالبية لاعبيه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مثل المصري خلال الشوط الأول كل من عصام ثروت لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش ، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الظهر ، يوسف الجوهري ، أسامة الجزار كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، اسلام عطية ، الياس الجلاصي ، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يوسف الجوهري ، اسلام عطية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

