الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير الثالثة يتحدثون عن سر تفوقهم

قدمت الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة الحياة، فقرة خاصة لاستضافة الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، حيث استضافت 3 من الأطفال الفائزين بالمركز الأول في فئات متنوعة، وهي “القراءة، والغناء، والعزف”.

ومن جهتها، أكدت زينب شريف، الحاصلة على المركز الأول في فئة القصة القصيرة بجائزة المبدع الصغير، أهمية القراءة ودورها الكبير في تنمية الوعي والثقافة.

وأعربت عن رغبتها في أن تصبح شخصية قيادية تساهم في نشر ثقافة القراءة بين الأشخاص، مستلهمة إلهامها من شخصيات قيادية مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكدت أهمية القراءة كأساس لنهضة الأمم وتقدمها.

من جانب آخر، قدمت الطفلة سما عبد الله التي فازت بالمركز الأول في فئة العزف، شكرها لوالدها الذي دعمها وشجعها على المشاركة في المسابقة عبر الإنترنت والتنافس من أجل الفوز في فئة العزف. وأشارت إلى أن حبها لآلة الكمنجة نشأ بسبب أختها الكبرى التي كانت تعزف عليها، وكانت دائمًا تتابعها وتستمع لألحانها.

وأعربت عن رغبتها في مواصلة ممارسة العزف على هذه الآلة الموسيقية.