ماجد الكدواني عن نجله: صديقي ومساعدي منذ صغره

كشف الفنان ماجد الكدوانى خلال مشاركته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، عن علاقته القوية مع نجله يوسف، حيث وصفه بأنه صديقه ومساعده منذ صغره.

وأشار الكدواني خلال حواره بالبرنامج، إلى أن العلاقة بينهما تطورت مع مرور الوقت إلى درجة أنه يستشيره ويهتم برأيه في العديد من الأمور.

وعندما تحدث عن مرحلة زواج ابنه يوسف، أكد ماجد الكدوانى أنه كان يستشيره ويسأله عن رأيه في هذا الأمر. وعندما اقترب موعد زواجه، كان يوسف يقول له أن يترك الأمر لوقته، وهذا كان يجعله يشعر بالجرح بسبب ابتعاده عن المنزل.

وفيما يتعلق بابنته ساندرا، أوضح ماجد الكدوانى أنه يعاني من مشكلة شائعة بين الآباء، وهي أنه يصعب عليه تصور أن هناك رجلًا آخر سيأتي ويتزوجها، لكنه يحاول أن يقنع نفسه بعدم التفكير في هذا الأمر وأنه لا يمكنه معرفة من سيكون الشخص الذي سيتزوج ابنته في المستقبل.