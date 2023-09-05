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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوجه الشكر لشخصيات إسلامية بارزة في روسيا

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لعدد من كبار الشخصيات الإسلامية في روسيا؛ نظرا لاسهاماتهم في التحضير لاحتفالات الذكرى 1100 لاعتناق شعب دولة بلغاريا الإسلام.

واحتفلت روسيا، الاثنين، بالذكرى الـ1100 لاعتناق شعب دولة بلغاريا على نهر الفولجا للإسلام، وبهذه المناسبة أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لعدد من الشخصيات البارزة بهذه المناسبة، ومنهم رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، ومفتي التجمع الروحي لمسلمي روسيا، ألبير كرَجانوف، لجهودها في الإعداد للاحتفال بهذه الذكرى.

وأقيم احتفال واسع النطاق احتفالا بالذكرى 1100 لاعتناق الإسلام من قبل شعوب فولغا بولغاريا، حيث أمر بوتين بتنظيم احتفالات على المستوى الفيدرالي بعد أن عبر عين الدين عن هذه الفكرة خلال اجتماع مع ممثلي الديانات التقليدية في روسيا يوم الوحدة الوطنية في عام 2021.

وجاء في المرسوم الذي نشر عبر الرسمية للمعلومات القانونية: "عرفانا بالخدمات التي تم تقديمها للتحضير والاحتفال بالذكرى 1100 لاعتناق الإسلام من قبل دولة بلغاريا الفولجا، أود أن أقدم شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكل من رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، ومفتي التجمع الروحي لمسلمي روسيا، ألبير كرجانوف".

كما منح بوتين شهادات فخرية لرؤساء عدد من المنظمات الإسلامية لمساهمتهم في تنسيق العلاقات بين الأديان والأعراق، وتحديدا لرئيس هيئة رئاسة الإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية قراشاي-تشركس إسماعيل بيردييف، ورئيس مفتي جمهورية داغستان أحمد عبد اللاييف.

وحضرت الفعالياتِ الاحتفاليةَ في قازان وموسكو ونيجني نوفغورود وأوفا وأومسك ونالتشيك وفلاديكافكاز ومدن أخرى، الإدارات الروحية للبلاد بأكملها وقادتها وشخصيات سياسية وعامة من روسيا والدول الأجنبية، بالإضافة إلى المفتين وعلماء اللاهوت، ورؤساء الجامعات الإسلامية في قرجيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر والأردن وتركيا والإمارات والهند وسوريا ولبنان ومنغوليا ودول أخرى.

وفي عام الذكرى أقيمت معارض صور عن الإسلام الروسي في مصر وماليزيا وتركيا وغيرها من دول العالم العربي الإسلامي، واختتمت بالمنتدى الإسلامي العالمي في موسكو بمشاركة ممثلين عن 30 دولة.

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