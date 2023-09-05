ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر قناة “دي إم سي”؛ للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

أكد الفنان ماجد الكدواني أنه بذل جهدًا كبيرًا لتجنب تكرار ما عاشه مع والده هو، في أثناء تربيته لأبنائه يوسف وساندرا، قائلا: "حاولت تربيتهم بطريقة صحيحة وملتزمة، ولكن بلطف ودون تشدد".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال مشاركته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أن تجربته مع والده قد أفادته في فهم كيفية تربية أبنائه بشكل أفضل، ولكنه عمل بجدية على تجنب تكرار بعض الأمور التي جعلته يعيش تجارب صعبة مع والده.