هاني حتحوت: الأهلي يحاول إعادة محترفيه من معسكر سبتمبر مبكرا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن محاولات جاهدة من جانب النادي الأهلي لعودة لاعبيه المحترفين من معسكر سبتمبر مبكرًا مع منتخبات بلادهم، بعد المشاركة في المباراة الأولى فقط؛ من أجل الاستعداد جيدًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.



وقال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" هناك محاولات أن يعود اللاعبون الأجانب في الأهلي من معسكر منتخباتهم بعد المباراة الأولى، مثل ديانج وبيرسي تاو، يخوضان المباراة الأولى ولا يشاركان في المباراة الثانية".



وأضح هاني حتحوت: "تأتي تلك المحاولة حتى يعود لاعبوا الأهلي في وقت مناسب قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي".

