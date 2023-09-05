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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

النحاس: رضا سليم سيتأقلم سريعًا مع الأهلي.. وأتعجب من تأخير المهاجم الأجنبي

صدى البلد

أكد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، أن الأجواء في معسكر الأهلي في النمسا إيجابية للغاية، وفترة الراحة كانت إيجابية بالنسبة للاعبين خصوصا أن المواسم السابقة لم تشهد راحة للاعبين، وهو ما جعل الفريق حاليا في حالة أفضل خلال مرحلة الإعداد.

وقال النحاس في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي مقبل على مرحلة صعبة، خصوصا بعد إنجازات الموسم الماضي، وستكون هناك رغبة للمحافظة على الألقاب، ولم يتم إضافة صفقات كثيرة سوى رضا سليم وإمام عاشور، مع عودة نيدفيد وصلاح محسن وبالتالي هناك تجانس كبير بين المجموعة الحالية".

وأضاف: "المعسكرات الطويلة دائمًا إيجابية بالنسبة للاعب المصري، ورضا سليم لن يجد صعوبة في التأقلم وهناك لاعبين مغاربة كثيرة في مصر ويندمجون سريعا في الأندية، بالإضافة إلى أن إمام عاشور لاعب دولي ولديه علاقة جيدة بزملائه في المنتخب الوطني".

وواصل: "الأهلي يحتاج لمهاجم جيد وكولر يريد لاعب بمواصفات معينة، والنادي أصبح يتحدث عن 2 لاعبين فقط سوزا وموليكا، فهل لا يوجد غيرهم، والعالم ملئ بالمهاجمين، والأهلي لديه قدرة شرائية في ضم لاعبين مميزين".

وأتم: "الأهلي يضم لاعبين مميزين وتوج بالألقاب بدون مهاجم صريح كهربا وشريف وبيرسي تاو لعب في الخط الأماني، بينما رحل المهاجمين حسام حسن وشادي حسين عن النادي وهم كانوا رؤوس حربة في الأساس".

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