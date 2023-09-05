كان بيضرب فينا.. أول رد من فاطمة السويركي بعد اتهاماتها لوالدها

كشفت فاطمة السويركي، ابنة رجل الأعمال سيد رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، تفاصيل اتهامها لوالدها بطردها من منزلها وبيع جميع ممتلكاتها وأثاثها المنزلي.

وقالت فاطمة السويركي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والمذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc، أن اللجنة التي تولت إدارة شؤون أعمال والدها في أثناء فترة حبسه حددت لها ولأخوتها راتبا جيدا، ولكن والدها خفض هذا الراتب إلى النصف بعد خروجه من الحبس.

وأوضحت أنها وأخواتها الإناث يعانين من حالة مادية صعبة، مؤكدة أنه طردها من شقتها في منزله، بعد أن «جلبت بعض البضائع لبيعها في مدخل العمارة لتعينها على المصروفات بعد تخفيض الرواتب».

وأشارت فاطمة أنه أرسل لها البلدية في البداية من أجل إزالة البضائع، و قطع عنها المياه لمدة 3 أيام، ثم استغل وجودها خارج الشقة وأغلق المنزل بـ«الجنازير»،. منا دفعها الي تحرير محضى بهذه الوقائع، إلا أنها تلقت اتصالا من الجيران يخبرها أن أباها باع عفشها ومنقولاتها كـ«خردة».

كان بيضرب فينا



وروت فاطمة السويركي أنها تعاني وأشقائها الإناث من تعامل والدها معهن منذ الصغر، وكان بيضرب فينا ليل ونهار، فأي حاجة تخلصنا منه هنوافق، لافتة إلى أنه زوّجها وهي قاصر في عُمر 14 سنة لصديق له يكبرها بـ15 سنة.