عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيضرب فينا.. أول رد من فاطمة السويركي بعد اتهاماتها لوالدها

فاطمة السويركي
فاطمة السويركي

كشفت فاطمة السويركي، ابنة رجل الأعمال سيد رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، تفاصيل اتهامها لوالدها بطردها من منزلها وبيع جميع ممتلكاتها وأثاثها المنزلي.

وقالت فاطمة السويركي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والمذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc، أن  اللجنة التي تولت إدارة شؤون أعمال والدها في أثناء فترة حبسه حددت لها ولأخوتها راتبا جيدا، ولكن والدها خفض هذا الراتب إلى النصف بعد خروجه من الحبس.

وأوضحت أنها  وأخواتها الإناث يعانين من حالة مادية صعبة، مؤكدة أنه طردها من شقتها في منزله، بعد أن «جلبت بعض البضائع لبيعها في مدخل العمارة لتعينها على المصروفات بعد تخفيض الرواتب».

وأشارت فاطمة أنه أرسل لها البلدية في البداية من أجل إزالة البضائع، و قطع عنها المياه لمدة 3 أيام، ثم استغل وجودها خارج الشقة وأغلق المنزل بـ«الجنازير»،. منا دفعها الي  تحرير محضى بهذه الوقائع، إلا أنها تلقت اتصالا من الجيران يخبرها أن أباها باع  عفشها ومنقولاتها  كـ«خردة».

 

كان بيضرب فينا


وروت فاطمة السويركي أنها تعاني وأشقائها الإناث من تعامل والدها معهن منذ الصغر، وكان بيضرب فينا ليل ونهار، فأي حاجة تخلصنا منه هنوافق، لافتة إلى أنه زوّجها وهي قاصر في عُمر 14 سنة لصديق له يكبرها بـ15 سنة.

السويركي رجب السويركي التوحيد والنور توك شو مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

قطار مصفح وصفقة أسلحة.. تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية المرتقبة إلى روسيا

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن وجهة «بن شرقي» المقبلة

كان بيضرب فينا.. أول رد من فاطمة السويركي بعد اتهاماتها لوالدها

أسامة إمام: الأهلي يحتاج إلى مهاجم.. ورضا سليم «زيزو النسخة المغربية»

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ